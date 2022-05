Guerra in Ucraina, Zelensky premia Patron cane anti-mine. VIDEO

È il cane più famoso dell'Ucraina e ora ha anche ricevuto un premio. Patron, razza Jack Russell Terrier, secondo il governo di Kiev avrebbe scoperto centinaia di ordigni esplosivi da quando è iniziata l'invasione della Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo incontro con il premier canadese Justin Trudeau gli ha consegnato un premio e lui, Patron, ha scodinzolato in giro per la sala tutto il tempo (GUERRA RUSSIA-UCRAINA: IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE).