Gran Bretagna, oggi urne aperte: occhi puntati sull'Irlanda del Nord

Urne aperte oggi in Gran Bretagna per le elezioni locali, ma il voto che conta davvero è quello in Irlanda del Nord, dove i nazionalisti repubblicani dello Sinn Fein potrebbero diventare il primo partito nel parlamento locale ed esprimere così, per la prima volta, il First Minister.

Elezioni che potrebbero dunque scrivere la Storia dell’Ulster, ancora profondamente segnata dal dibattito sulla Brexit, e dal rischio del ritorno a un confine fisico all’interno dell’isola.