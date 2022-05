Usa, Kansas e Nebraska colpiti dai tornado. Decine di case distrutte

Decine anche le segnalazioni di violente grandinate con chicchi di ghiaccio che a Enterprise, nella contea di Dickinson, che hanno superato i 10 centimetri di diametro. Il maltempo non ha risparmiato neanche la Florida

Quindici tornado hanno colpito la zona centrale degli Stati Uniti d’America tra sabato e domenica. La stuazione più critica, secondo lo Storm Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration, in Kansas e Nebraska. Decine anche le segnalazioni di violente grandinate con chicchi di ghiaccio che a Enterprise, nella contea di Dickinson, che hanno superato i 10 centimetri di diametro. Il maltempo non ha risparmiato neanche la Florida.

In Nebraska, rinviato comizio di Trump

Il Kansas lo Stato più colpito dai violenti tornadi del weekend. Almeno 20.000 gli edifici danneggiati e centinaia le auto distrutte e gli alberi spezzati. Wichita e Andover le due città più colpite. È stato invece rinviato di un giorno, causa maltempo, il comizio di Donald Trump previsto a Greenwood, Nebraska, per sabato scorso. L'ex presidente era atteso dai suoi sostenitori al rally per lanciare la candidatura a governatore del repubblicano Charles Herbster.