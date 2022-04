In Germania la prima piscina che autorizza donne in topless

Il comitato sportivo di Goettingen, nella Germania centrale, ha raccomandato alle piscine della città di consentire a tutti i nuotatori di fare il bagno "oben-ohne", ovvero senza il top, nei fine settimana a partire dal 1° maggio. Lo ha riferito un portavoce delle autorità locali. La città tedesca diventa in questo modo la prima in Germania a consentire alle donne di entrare in piscina a seno scoperto. La decisione arriva in seguito a un episodio avvenuto in una piscina pubblica della città: una bagnante, alla quale era stato chiesto di coprirsi il petto, aveva protestato dichiarando di identificarsi con il genere maschile. Il comitato sportivo quindi, sull'onda della disputa sull'identità di genere, ha deciso di consentire alle donne di fare il bagno in topless, così come è permesso agli uomini.