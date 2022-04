Nigeria, esplode raffineria petrolio illegale: più di 100 morti

L'esplosione è avvenuta venerdì sera in un sito illegale fra gli stati di Rivers e di Imo, nel sud petrolifero del Paese africano

Almeno 80 persone hanno perso la vita in Nigeria per l'esplosione di una raffineria illegale di petrolio. L'esplosione è avvenuta venerdì sera in un sito illegale fra gli stati di Rivers e di Imo, nel sud petrolifero del Paese africano.

Si stanno recuperando i corpi

"Abbiamo recuperato almeno 80 corpi carbonizzati e semicarbonizzati sul posto", ha dichiarato, Ifeanyi Nnaji, del Servizio nazionale per la gestione delle emergenze nigeriano, che ha aggiunto che il bilancio di vittime del disastro potrebbe salire ancora.