Francia, prete e suora accoltellati a Nizza: fermato aggressore

Un prete e una religiosa sono stati aggrediti con un coltello nella chiesa di Saint-Pierre-d'Arene a Nizza. Intorno alle 10, poco prima della funzione, un individuo è entrato in chiesa e si è subito avvicinato al sacerdote Krzyzstof Rudzinski, accoltellandolo più volte. Ha aggredito poi la suora che è rimasta leggermente ferita. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita, come ha confermato anche via Twitter il ministro Gerard Darmanin. Il titolare del dicastero dell’Interno ha voluto congratularsi con le "forze di polizia che hanno prontamente arrestato l'autore" dell'aggressione.

La dinamica dell'attacco

"Bisogna uccidere Macron". È quello che avrebbe urlato il sospetto fermato, secondo quanto riferito dal giornale Le Point. L'uomo è entrato in chiesa poco prima dell'inizio della messa e si è immediatamente diretto verso il prete, Krzyzstof Rudzinski, 57 anni di origine polacca, ferendolo con almeno 20 coltellate. Poi si è rivolto verso la suora, di 72 anni, ferita lievemente. La chiesa si trova nei pressi della Promenade des Anglais. Fonti della polizia hanno riferito che sono al momento esclusi moventi terroristici da parte dell'accoltellatore. Si tratterebbe di un francese di 31 anni abitante a Nizza e con disturbi bipolari.