1/15 ©Getty

Continua l'emergenza Covid-19 a Shanghai, in Cina. La commissione sanitaria municipale della città ha fatto sapere che sono stati segnalati in tutto 87 decessi legati alla nuova ondata. L'età media delle vittime è 81 anni e il più anziano ne aveva 101. La commissione ha spiegato che tutte le vittime presentavano gravi condizioni di salute preesistenti, come tumori maligni, malattie coronariche e ipertensione, aggiungendo che le cause dirette dei decessi sono riscontrabili in tali patologie di base

GUARDA IL VIDEO: Cina, missione zero covid. Restrizioni più rigide a Shanghai