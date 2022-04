Gas, accordo con Congo. Di Maio: patto per ridurre dipendenza da Mosca

L'intesa punta ad aumentare le forniture di gas dirette verso l'Italia, pari a ulteriori 5 miliardi di metri cubi di gas l'anno. Ieri era stato siglato un altro accordo con l'Angola per il via libera ad una joint-venture indirizzata alla produzione di materie prime. Di Maio: necessario diversificare le fonti

Nuovo accordo del governo italiano sul fronte degli approvvigionamenti di gas. Per ridurre la dipendenza energetica da Mosca, dopo l'invasione dell'Ucraina (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA), è stata firmata una intesa con il Congo che punta ad aumentare le forniture di gas dirette verso l'Italia, pari a ulteriori 5 miliardi di metri cubi di gas l'anno. Ieri era stato siglato un altro accordo con l'Angola per il via libera ad una joint-venture indirizzata alla produzione di materie prime, come petrolio, gas naturale e gas naturale liquefatto, con una spinta anche sul fronte delle rinnovabili. Assente il primo ministro Mario Draghi a causa del Covid. Il governo italiano era rappresentato dai ministri degli Esteri Luigi Di Maio e della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, insieme all'ad di Eni Claudio Descalzi.