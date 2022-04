Sudafrica, oltre 400 morti e decine di dispersi per le inondazioni

È salito a 443 morti e 63 dispersi il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito il Sudafrica, in particolare la zona di Durban, sulla costa orientale. Lo ha comunicato - riporta Reuters - Sihle Zikalala, premier della provincia di KwaZulu-Natal. Le piogge torrenziali cadute negli ultimi giorni secondo i meteorologi sono le "più forti di sempre della storia del Sudafrica": in alcune aree sono caduti più di 450 millimetri di pioggia in 48 ore, pari a quasi la metà delle precipitazioni annuali che in media si registrano a Durban.