Meteo, ondata di caldo in India: massime 6-10 gradi sopra la media

Caldo anomalo nel nord dell’India con una media di 40 gradi da due settimane. E l’ondata di calore dovrebbe proseguire per i prossimi 15 giorni , dicono gli esperti

Il nord dell’India è colpita da un’ondata di caldo anomalo, con temperature intorno ai 40 gradi da circa due settimane negli stati dell'Himachal Pradesh, Punjab, Haryana e a Delhi. Le massime sono di 6,7 gradi sopra la media stagionale. Il caldo non accenna a placarsi. I metereologici dicono che non ci sarà tregua. Le previsioni indicano che l’ondata di calore durerà per altri 15 giorni.