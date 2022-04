Guerra in Ucraina, soldati di Kiev uccidono prigionieri russi. VIDEO

In un video circolato in rete e verificato dal New York Times - anche se la BBC ha ancora dubbi sulla sua autenticità - si vedono alcuni militari ucraini che uccidono prigionieri russi catturati fuori da un villaggio a ovest di Kiev. Abbiamo scelto di mostrarvi solo alcuni fotogrammi

