Problemi per un Boeing 777 Air France, non risponde ai comandi

Problemi a bordo di un Boeing 777-300ER di Air France dove, per alcuni secondi, i piloti hanno perso il controllo dell'aereo. È successo la mattina del 5 aprile, mentre il velivolo si preparava ad atterrare all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. A causa dei problemi, i piloti hanno dovuto annullare la procedura di discesa, fare il giro dello scalo e atterrare in un secondo momento. Quanto successo è stato confermato al Corriere della Sera dalla compagnia aerea e da Bea, l’ufficio francese per le indagini e l’analisi sulla sicurezza dell’aviazione civile. Inoltre, anche un audio del comandante e del primo ufficiale, mostra le difficoltà affrontate a bordo.

"Il Boeing non risponde ai comandi"

approfondimento

Malpensa, due aerei si toccano in pista durante manovra di parcheggio

Il volo era partito dall’aeroporto “Jfk” di New York ed era diretto a Parigi Charles de Gaulle. Al momento dell’atterraggio sono sopraggiunti i problemi tecnici, anche se non c’era stata nessuna anomalia lungo il tragitto: per pochi secondi il Boeing non ha risposto ai comandi. “Il Boeing non risponde ai comandi, stop, stop”, si sente nella registrazione riportata anche dal Air Live. Sono seguiti, poi, attimi concitati con l’allarme che continuava a suonare e i piloti che parlavano di un nuovo giro sull’aeroporto, prima di riprovare ad effettuare la discesa. “Abbiamo fatto il giro per problemi ai comandi di volo. L’aereo non rispondeva – ha affermato nella chiamata successiva uno dei piloti – siamo pronti a riprendere la discesa con le indicazioni radar”. A quel punto il Boeing è riuscito a effettuare la manovra di atterraggio.

Verifiche sull'accaduto

Avviate le verifiche interne per capire cosa sia successo. Air France ha fatto sapere di essere "rammaricata del disagio causato ai viaggiatori" e ha ricordato che "gli equipaggi sono formati e regolarmente istruiti su queste procedure, che sono utilizzate da tutte le compagnie aeree per garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri".