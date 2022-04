Guerra Ucraina, attesa per Zelensky al Consiglio di sicurezza Onu

Il presidente dell'Ucraina si rivolgerà al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si riunirà alle 10 del mattino ora di New York (le 16 in Italia). Lo ha annunciato lui stesso in un video messaggio. L’incontro sarà incentrato sulle stragi dei civili a Bucha e in altre città

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato che oggi si rivolgerà al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a proposito delle stragi dei civili a Bucha e in altre città. "Vorrei sottolineare che siamo interessati all'indagine più completa e trasparente, i cui risultati saranno conosciuti e spiegati all'intera comunità internazionale", ha detto Zelensky in un video messaggio. Zelensky si rivolgerà al Consiglio di sicurezza dell'Onu che si riunirà alle 10 del mattino ora di New York, le 16 in Italia. ( LO SPECIALE SULLA GUERRA - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Zelensky: “Ogni sforzo per trovare responsabili crimini su civili”

"Abbiamo appena iniziato un'indagine su tutto ciò che hanno fatto gli occupanti. Attualmente, nella sola Bucha, sono state uccise e torturate più di trecento persone. È probabile che l'elenco delle vittime sarà molto più ampio quando verrà ispezionata l'intera città. E questa è solo una città", ha detto il presidente ucraino in un video intervento, aggiungendo che "ci sono già informazioni che il numero delle vittime degli occupanti potrebbe essere ancora più alto a Borodyanka e in alcune altre città liberate. "In molti villaggi dei distretti liberati di Kiev, Chernihiv e Sumy, gli occupanti hanno fatto cose che la gente del posto non ha visto nemmeno durante l'occupazione nazista 80 anni fa". "Stiamo già facendo tutto il possibile - ha aggiunto - per identificare quanto prima tutte le persone coinvolte nell'esercito russo in questi crimini. E per punirli tutti". E "sarà un lavoro congiunto con l'Unione Europea e le istituzioni internazionali, in particolare con la Corte penale internazionale". Zelensky ha reso noto che oggi, oltre a rivolgersi all'Onu, parlerà anche al parlamento spagnolo.