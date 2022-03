Ondata di omicidi tra gang, El Salvador dichiara lo stato d'emergenza

Il decreto, valido nei prossimi 30 giorni, limita gli assembramenti e consente gli arresti senza un mandato. Tra le bande criminali più note del Paese ci sono la Mara Salvatrucha e la Barrio-18, che contano circa 70mila affiliati. La polizia avvisa: "Non ci tireremo indietro"

Un'ondata di violenza tra gang che non si vedeva da anni, con 62 morti in un solo giorno, ha portato il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, a chiedere ed ottenere dal Parlamento la proclamazione dello stato d'emergenza nel Paese. A renderlo noto è la stessa Assemblea legistlativa.

Cosa prevede lo stato d'emergenza

leggi anche

Bitcoin, El Salvador primo Paese ad adottarlo come valuta legale

Il decreto, come riporta l'Ansa, è stato approvato a larga maggioranza, limita gli assembramenti e consente gli arresti senza un mandato per i prossimi 30 giorni. E proprio nelle ultime ore la polizia e l'esercito hanno arrestato diversi capi della della Mara Salvatrucha (MS-13), nota banda criminale. Insieme alla Barrio-18, spiega Il Post, contano circa 70mila affiliati in tutto El Salvador. Sono dediti - tra le altre attività - a omicidi, estorsioni, traffico di droga e armi.