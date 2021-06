Passera: suicidio adottare Bitcoin come moneta come El Salvador

Per Corrado Passera, amministratore delegato di Illimity Bank, adottare Bitcoin come moneta a corso legale - come fatto dal governo di El Salvador - sarebbe «un suicidio». Bisogna evitare assolutamente, secondo l'ex ministro e Ad di Intesa Sanpaolo, che le criptovalute assumano il ruolo di valuta che ora non hanno e che possano quindi rappresentare un rischio per il sistema economico e per i risparmi. Guarda nel video un estratto del suo intervento a Sky TG24 Business.

