Attentato in Israele: 4 morti. Killer ucciso da un passante

Sale a quattro il numero delle vittime causate da un attacco sferrato da un uomo nella città di Beersheva (Be’er Sheva), nel Sud di Israele. L’aggressore, identificato in Mohammad Ghaleb Abu al-Qi'an, scrive la Bbc, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dal conducente di un autobus che si era fermato a soccorrere una delle vittime. L’uomo, secondo fonti israeliane, sarebbe un beduino di 34 anni della zona di Hura. In passato, riportano i media locali, era già stato in prigione per la sua vicinanza a gruppi terroristici. Secondo quanto riferito dal Times of Israel, si tratta di un sostenitore dell’Isis. Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi, ma stabili, condizioni. L'attacco è stato applaudito da Hamas e dalla Jihad islamica di Gaza.