Guerra in Ucraina, morto il cameraman di Fox News Pierre Zakrzewski

MISSILI JAVELIN – Oltre alle 3.615 armi anticarro leggere già fornite dal Regno Unito all’Ucraina, il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha confermato che tra i rifornimenti militari ci sono anche i missili anticarro Javelin (letteralmente, 'giavellotto'): ognuno ha un valore di circa 225mila dollari. Vengono forniti anche da altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti. Si sono rivelati fondamentali da subito per frenare l'avanzata dei tank russi

L’arma è stata utilizzata la prima volta nel 1996. Pensata per neutralizzare principalmente i carri armati, è efficace anche contro elicotteri corazzati in volo a bassa quota. Colpisce i mezzi corazzati nella parte superiore, dove la blindatura è più sottile. Per farlo, il Javelin raggiunge quota 150 metri e poi piomba sull’obiettivo, di cui dovrebbe sfondare il primo strato protettivo con una carica esplosiva e fare in seguito lo stesso con la seconda protezione (in foto, l'arrivo di rifornimenti dagli Stati Uniti)