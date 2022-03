Tesla paga 3 mesi di stipendi ai dipendenti che vanno in guerra

Tesla invia batterie per dare corrente elettrica nelle zone di guerra

Tra tre mesi poi, si vedrà cosa fare. La società fa sapere che a giugno valuterà l'impatto della crisi Russia-Ucraina per decidere cos'altro sarà necessario fare per sostenere la resistenza ucraina. Intanto Tesla ha inviato in Ucraina diverse unità Powerwall, batterie che possono fornire corrente elettrica in quelle zone che al momento ne sono sprovviste, compresi i paesi di Polonia e Slovacchia. E ricariche gratis a tutti gli utenti Tesla che stanno fuggendo dal conflitto.