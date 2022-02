Il birrificio ha sospeso le sue ordinarie attività per dedicarsi alla creazione di bottiglie incendiarie molotov da impiegare contro i militari russi. L'annuncio su Facebook

Il popolo ucraino si compatta contro l'offensiva russa. In questo scenario il birrificio Pravda di Leopoli, nell'Ucraina occidentale, ha sospeso le sue ordinarie attività per dedicarsi alla creazione di bottiglie incendiarie molotov da impiegare contro i militari russi. Questo dopo l'invito alla popolazione civile giunto dal ministero della Difesa di Kiev e la diffusione di tutorial su come realizzarle.