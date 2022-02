Amsterdam, uomo armato prende ostaggi in un negozio

In un Apple Store di Amsterdam, nella zona di Leidseplein, un uomo armato ha preso in ostaggio almeno una persona. Lo rendono noto diversi siti di informazione olandesi, mostrando un video in cui si vede una persona tenuta sotto tiro da un uomo che indossa un passamontagna. Testimoni hanno visto l’uomo minacciare qualcuno all'interno del negozio, dopo che alcune persone sono riuscite a scappare. La polizia è intervenuta chiudendo la piazza in cui si trova il negozio.