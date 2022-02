Sette milioni e 850mila euro di risarcimento. È questa la cifra che la società olandese dell' Ajax dovrà versare alla famiglia da Abdelhak Nouri come indennizzo a seguito dell'arresto cardiaco che nell'estate 2017 colpì il calciatore durante un'amichevole in Austria contro il Werder Brema.

La vicenda

leggi anche

Eriksen: "Sono morto per 5 minuti, voglio giocare i Mondiali in Qatar"

L'8 luglio del 2017 Nouri venne colpito da infarto, fu rianimato in campo e portato d'urgenza in ospedale sempre restando in coma. Al suo risveglio riportò danni cerebrali gravi e permanenti. L'Ajax ha poi ammesso che l'assistenza medica nella fase acuta sul campo non era stata adeguata e ne ha riconosciuto la responsabilità, rimborsando poi anche le spese relative all'assistenza infermieristica e alle cure di Nouri in questi anni.