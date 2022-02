Usa, cane ritrova i suoi padroni dopo 12 anni

Zoey risultava scomparsa a Lafayette, in California, dal 2010, dopo che i suoi padroni erano andati a fare delle spese in un negozio. Era scomparsa da così tanto tempo che l'azienda che produce il suo microchip l'aveva indicata ormai come "deceduta". Ora finalmente è tornata a casa

Una cagnolina di nome Zoey, in California, si è ricongiunta con i suoi padroni dopo essere scomparsa 12 anni fa. L'ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin ha ricevuto una telefonata su un cane randagio che era stato lasciato in una proprietà rurale appena fuori Stockton, in California, il 10 febbraio scorso. L'ufficiale del servizio animali Brandon Levin ha recuperato il cane che è apparso piuttosto anziano e malato. Dopo svariati controlli è stato rivelato che il cane era una femmina di nome Zoey e risultava scomparsa a Lafayette, in California, dal 2010.

Credevano fosse morta

Zoey era scomparsa da così tanto tempo che nel 2015 la società che produce il suo microchip l'ha indicata come "deceduta", secondo l'ufficio dello sceriffo. "L'abbiamo portata al canile quando aveva sei mesi con sua sorella gemella, sono stati con noi per circa sei mesi e poi siamo andati in un negozio per circa 20 minuti e siamo tornati e lei era scomparsa", ha detto la padrona Michelle in un'intervista alla Nbc News. Gli ufficiali sono stati in grado di riunire Michelle e Zoey dopo aver stabilito che Michelle aveva mantenuto lo stesso numero di telefono dopo più di un decennio.