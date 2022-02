Le Mauritius sfidano la Gran Bretagna per proprietà delle Isole Chagos

La cerimonia

In una cerimonia che si è tenuta alle 10:30 ora locale i rappresentanti dello Stato hanno cantato il loro inno nazionale mentre la bandiera rossa, blu, gialla e verde veniva issata. “Il nostro scopo - ha sottolineato l’ambasciatore - è fare quello che hanno sempre fatto i britannici colonizzando molti territori. Noi vogliamo riprenderci ciò che di fatto è nostro”. Anche il Primo Ministro delle isole Mauritus ha sottolineato: “E’ un momento molto emozionante per me. Oggi abbiamo la possibilità di issare la nostra bandiera sul nostro territorio. Quello che stiamo facendo è legittimato dalla legge. Se i britannici dovessero intervenire questa sarebbe una provocazione. Ripeto, noi siamo legittimati dalla legge.”