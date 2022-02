Canada, sbaglia chat e chiama la polizia in Inghilterra

Si è salvata nonostante la distanza e nonostante avesse sbagliato chat. E’ successo a una donna di Durham, in Canada, che dopo essersi accorta di un intruso in casa ha contattato online le forze dell'ordine della cittadina... sbagliando però di migliaia di chilometri. A rispondere, infatti, i poliziotti di Durham in Inghilterra.

La polizia inglese

Il capo della sala di controllo della polizia di Durham, in Inghilterra, ha spiegato: “Questo è stato un incidente insolito e una situazione molto angosciante per la vittima, ma la squadra è rimasta calma ed è riuscita ad aiutare i nostri colleghi canadesi e a risolvere la situazione in modo rapido e professionale. Chi gestiva la telefonata ha tenuto aperta la conversazione in diretta mentre allo stesso tempo era in contatto con gli ufficiali canadesi dell'Ontario, che sono stati immediatamente inviati sul posto".