Burkina Faso, media: Presidente Kabore sarebbe in mano agli insorti

E’ sempre più alta la tensione in Burkina Faso dove prosegue la rivolta dei militari che ieri in diverse caserme si sono ammutinati per chiedere le dimissioni dei capi delle forze e armate e "mezzi adeguati" per combattere l'insurrezione jihadista che insanguina il Paese dal 2015.

Catturato il presidente Kabore approfondimento Burkina Faso, attacco nel Nord del Paese: almeno 138 morti Secondo France 24 che cita fonti locali è in atto un colpo di stato da parte dei militari che hanno arrestato il presidente Roch Marc Christian Kabore nella capitale Ouagadougou. I militari chiedono a Kabore di firmare le sue dimissioni entro 72 ore mentre si attende un loro comunicato. La notizia dell'arresto di Kabore segue una notte di sparatorie e disordini contro il governo. Le forze della sicurezza, fedeli al presidente, hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la protesta. Il ministro della Difesa Aime Barthelemy Simpore ha spiegato che proteste si sono svolte anche in altre città del Burkina Faso. ''Stiamo monitorando la situazione'', ha dichiarato evitando di confermare l'arresto di Kabore. Il ministro ha riferito invece che dieci soldati e cinque civili sono stati arrestati in relazione al tentato golpe.

La cattura approfondimento Burkina Faso, giustiziati tre giornalisti europei I momenti della cattura sono stati ricostruiti da fonti locali a partire dagli spari che sono stati uditi ieri sera vicino alla residenza del presidente. I colpi sarebbero stati sparati da alcune case vicine. Un elicottero, a luci spente, ha sorvolato il quartiere Patte d'Oie dove si trova la residenza e quasi contemporaneamente anche i residenti dei campi militari di Sangoule' Lamizana e Baba Sy nella capitale del Burkinabè hanno sentito colpi di arma da fuoco ad alta intensità.