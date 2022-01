Francia, sparatoria a Nizza: una persona è morta. Il killer è in fuga

Una persona è morta in seguito a una sparatoria nel centro di Nizza, in Francia. Secondo quanto riferisce il sito internet di Nice-Matin, gli spari sarebbero stati esplosi durante un fermo di polizia nel quartiere della Buffa. La zona è stata chiusa e la polizia ha lanciato una caccia all’uomo: il presunto killer è ancora ricercato. Sul posto sono giunte le forze speciali della BRI. La polizia invita via Twitter la popolazione ad evitare il settore.