Covid, in India un 84enne afferma di aver ricevuto 11 dosi di vaccino

L’uomo, un convinto pro vax, si era vantato davanti ai media raccontando di avere ingannato medici e infermieri presentandosi ogni volta in un luogo diverso, con documenti di identità diversi per ottenere le 11 iniezioni. Le autorità hanno aperto un’inchiesta: “Stiamo verificando se queste affermazioni sono veritiere"



Un uomo di 84 anni si è fatto vaccinare 11 volte contro il Covid (GLI AGGIORNAMENTI DALL'ITALIA E DAL MONDO) e adesso è finito sotto inchiesta. È successo in India. L’uomo, originario dello stato del Bihar, convinto sì vax, nei giorni scorsi si era vantato davanti ai media della sua esperienza da pluri-vaccinato. "Dal 13 febbraio del 2021, giorno della prima dose, la mia salute è migliorata in tutti i sensi", ha detto, raccontando di avere ingannato i medici e gli infermieri presentandosi ogni volta in un luogo diverso, con documenti di identità diversi per ottenere le 11 iniezioni. "Non ho più preso nemmeno un raffreddore", ha aggiunto.