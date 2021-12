Hong Kong, rimossa statua commemorativa massacro Tienanmen

L'Università di Hong Kong ha confermato che è stata smontata e tolta la statua il "Pilastro della vergogna", in memoria delle vittime di piazza Tienanmen a Pechino. In una nota si precisa che la decisione di rimuovere l'opera "si è basata su una consulenza legale esterna e sulla valutazione dei rischi per il miglior interesse dell'Università".