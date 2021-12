Alaska, video in timelapse mostra il giorno più breve. VIDEO

Solo tre ore e 42 minuti di sole. E' il giorno più corto dell'anno come viene vissuto dagli abitanti di Fairbanks, in Alaska. Tutti gli anni, nel giorno del solstizio d'inverno, il sole appare per poche ore sopra l'orizzonte per poi tramontare verso le 2 e 40 del pomeriggio. Il video in timelapse mostra il breve passaggio del sole nel cielo dell'Alaska. Credit: E Stuart/Alaska Bureau of Land Management via Storyful