Madagascar, incidente in elicottero: ministro in salvo nuotando 12 ore

Ha nuotato per 12 ore usando il sedile di un elicottero come zattera. Storia straordinaria quella che arriva dal Madagascar dove Serge Gelle, segretario di Stato per la polizia malgascia, è riuscito a salvarsi dopo che l’aeromobile sul quale stava viaggiando è caduto in mare a nord est dell’isola africana. A bordo altre tre persone. Un agente, anche lui sopravvissuto, e altri due passeggeri che, al momento, risultano ancora dispersi.

La vicenda

Il 57enne, diventato ministro nell'ambito di un rimpasto di governo lo scorso agosto dopo tre decenni nella polizia, è comparso esausto in un video diffuso su Twitter dal ministero della Difesa nazionale del Madagascar. Con addosso ancora la divisa ha detto che il suo “momento di morire non è ancora arrivato” e ha aggiunto di avere molto freddo ma di non essere ferito. “Ha sempre avuto una grande resistenza nello sport e ha mantenuto questo ritmo come ministro, proprio come un trentenne", ha commentato un collega. "Ha i nervi d'acciaio." L'elicottero lo stava portando a ispezionare il sito dove un'imbarcazione è affondata al largo della costa nord-orientale, con almeno 21 vittime e circa 60 dispersi.