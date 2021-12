Australia, incidente su castello gonfiabile: salgono a 6 i bimbi morti

L'ultima vittima è morta in ospedale, a tre giorni dalla tragedia, per le ferite riportate dopo che la struttura è stata sollevata dal vento durante una festa di fine anno di una scuola elementare nella città di Devonport, in Tasmania. Altri due giovanissimi sono ancora ricoverati in condizioni critiche. Avviata un'indagine sull'accaduto

Un sesto bambino, di 11 anni, è morto in ospedale a tre giorni dall'incidente avvenuto su un castello gonfiabile in Australia. A dare l’informazione sul decesso è stata la Polizia. Il bambino, come scrive anche 7news, è morto per le ferite riportate dopo che la struttura è stata sollevata dal vento durante una festa di fine anno di una scuola elementare nella città di Devonport (in Tasmania).