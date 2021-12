Londra, quattro bambini morti nell'incendio di una casa

Quattro bambini sono morti, a Londra, nell'incendio di una casa nel sud della capitale britannica. Lo ha reso noto il commissario dei vigili del fuoco di Londra. Otto autopompe e circa 60 vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Sutton, dove hanno dovuto affrontare "un intenso incendio in tutto il piano terra".

Le indagini

Ancora ignote le cause della sciagura sebbene sul posto, oltre ai pompieri, ci sono anche gli investigatori della Squadra omicidi della polizia londinese. I soccorritori hanno trovato i quattro piccoli, probabilmente tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, privi di conoscenza. Inutili i tentativi per rianimarli. I bimbi sono stati dichiarati morti al loro arrivo in ospedale. "Questo è un incidente che ha lasciato tutti insensibili a una profonda tristezza", ha dichiarato il commissario per i vigili del fuoco di Londra Andy Roe. "I miei pensieri sono con la famiglia e gli amici dei bambini, l'intera comunità locale e tutti coloro che saranno colpiti da questo incendio", ha aggiunto.