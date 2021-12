Covid, Oms approva in emergenza il vaccino indiano Covovax

Vaccini anche per i Paesi più poveri e per le persone in difficioltà. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato di aver approvato l'omologazione d'emergenza del vaccino anti-Covid indiano Covovax. "Questo vaccino è prodotto dal Serum Institute of India su licenza di Novovax e rientra nel portafoglio di Covax il sistema internazionale di distribuzione dei vaccini il che permetterà di rafforzare gli sforzi fatti per vaccinare più persone nei Paesi a basso reddito", sottolinea l'Oms.