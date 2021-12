Appello dei Nobel: fermare corsa agli armamenti e investire nella Pace

Questa riduzione, si legge nel comunicato, potrebbe liberare enormi risorse - un grande "dividendo globale per la pace" - da utilizzare per affrontare i gravi problemi dell’umanità. Anche il Dalai Lama ha espresso il suo sostegno per la proposta

Stop alla corsa agli armamenti

Questa riduzione, si legge nel comunicato, potrebbe liberare enormi risorse - un grande "dividendo globale per la pace" - da utilizzare per affrontare i gravi problemi dell’umanità. Anche il Dalai Lama ha espresso il suo sostegno per la proposta. "La spesa militare mondiale è raddoppiata dal 2000. Si avvicina a 2 trilioni di dollari USA all'anno, ed è in aumento in tutte le regioni del mondo", sostengono i Nobel. "I singoli governi sono sotto pressione per aumentare le spese militari perché gli altri lo fanno. Il meccanismo di feedback sostiene una corsa agli armamenti a spirale: un colossale spreco di risorse che potrebbero essere utilizzate molto più saggiamente. Le passate corse agli armamenti hanno spesso avuto lo stesso risultato: conflitti mortali e devastanti".