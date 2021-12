La 21enne del Punjab conquista la terza vittoria per l'India, battendo Miss Sudafrica e Miss Paraguay. La 70esima edizione del concorso si è tenuta per la prima volta in Israele, nella città di Eilat, non senza complicazioni. Alcuni movimenti a sostegno dei palestinesi hanno cercato di boicottare il contest e alcuni Stati -Malesia, Indonesia ed Emirati Arabi- non hanno presentato le loro candidate, citando problemi legati al Covid-19 oppure organizzativi