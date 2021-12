Tornado devastano gli Stati Uniti, si temono 50 morti in Kentucky

Ventiquattro tornado registrati negli Usa nelle ultime ore. Cinque gli Stati più coinvolti: Arkansas, Illinois, Missouri, Tennessee e Kentucky. Proprio in quest'ultimo si sarebbero verificati gli effetti peggiori. Secondo quanto reso noto dal governatore Andy Beshear si temono almeno 50 morti nel sud-ovest del Paese. Lo stesso governatore, nella notte, ha dichiarato lo stato di emergenza e disposto l'intervento della Guardia Nazionale. Città dello Stato più colpita Mayfield. "I peggiori danni da tornado che abbiamo mai visto" ha spiegato ancora Beshear. Sempre in Kentucky, a Barnsley, si è a lungo temuto per la sorte di due bambini dati per dispersi durante il tornado e ritrovati in una vasca da bagno che la forza del vento aveva strappato dalla casa.

157mila persone al buio

In Arkansas le autorità hanno riferito che almeno due persone sono rimaste uccise a Monette dove un tornado ha colpito una casa di riposo. Almeno 20 le persone intrappolate tra le macerie. Stessa sorte per i lavoratori di Amazon dopo che un magazzino della multinazionale è rimasto colpito in pieno dalla violenza della tempesta a Edwardsville nell'Illinois. Gravi danni anche nel Tennessee mentre il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti ha emesso avvisi di tornado anche in Missouri. Nel complesso la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa e sono circa 157mila i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica.