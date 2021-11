Il primo Airbus A340 atterra in Antartide

Organizzato da Hi Fly, una compagnia charter portoghese, il volo è partito da Cape Town, in Sudafrica. Dopo cinque ore il velivolo è atterrato su una pista di ghiaccio. Il viaggio è stato programmato da un nuovo resort “campo avventura” di lusso del Continente bianco

Per la prima volta nella storia, un aereo Airbus A340 è atterrato in Antartide. L’impresa è stata organizzata da Wolf's Fang un resort di lusso “campo avventura” che dispone di una propria pista di atterraggio. L’impresa potrebbe aprire la strada ad una nuova forma di turismo, mai sperimentata finora. L’Antartide non ha una popolazione residente ma solo basi si ricerca internazionale.

Impresa epocale

A rendere possibile il viaggio è stata l'Hi Fly, una compagnia charter portoghese. L’Airbus è decollato da Cape Town ed è stato guidato dal capitano Carlos Mirpuri, vicepresidente della compagnia. Sia il volo d'andata, che di ritorno, hanno richiesto tra le cinque e le cinque ore e mezza e il team ha trascorso meno di tre ore a terra in Antartide. Ad oggi, non esiste un aeroporto nel Continente Bianco, ma ci sono diverse piste di atterraggio.