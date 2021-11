Tav, apre cantiere per scavo maxitunnel di 23 chilometri

Ventitrè chilometri di scavo per una nuova maxi-galleria. Apre in Francia il cantiere dove, da metà 2022, verrà realizzata la maxi-galleria a doppia canna della nuova ferrovia TAV Torino-Lione, che in totale ne misurerà 57,5.

Il raggruppamento d'imprese che si è aggiudicato i lavori (la mandataria Vinci Construction Grand Projects, Dodin Campenon Bernard, Vinci Constructions France TP Lyon, WeBuild) si è installato sul cantiere di La Praz, nel Comune di Saint Andre' in Maurienne. Tra gli atti preliminari l'impegno formale delle imprese a rispettare il protocollo Mission 5 "che rafforza e sistematizza il presidio della sicurezza sul lavoro" nei cantieri dell'infrastruttura.