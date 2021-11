Zoo australiano riceve ragno velenoso gigante. VIDEO

Quello che è stato ribattezzato "megaspider" è uno dei ragni più velenosi al mondo e il suo morso può essere letale per gli esseri umani

E' grosso, velenoso e letale. Uno zoo nel Nuovo Galles del Sud ha ricevuto in donazione un gigantesco ragno dei cunicoli. L'Australian Reptile Park ha affermato che il ragno misura 8 cm, mentre di solito oscilla tra 1 e 5 cm. Inoltre le sue zanne arrivano a quasi 2 cm, il che ha spinto i custodi a soprannominarlo "megaspider".

Michael Tate, Education Officer dell'Australian Reptile Park, ha dichiarato: "Avere consegnato questo esemplare al programma veleno è sorprendente. Nei miei oltre 30 anni al Parco, non ho mai visto un ragno dei cunicoli così grande!". In più "megaspider" è uno dei ragni più velenosi al mondo e il suo morso può essere letale per gli esseri umani.