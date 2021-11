In Argentina le elezioni di medio termine puniscono Fernàndez

Di fronte a questa situazione, il presidente argentino, per evitare la paralisi operativa, ha invitato l'opposizione al dialogo. "Dobbiamo dare la priorità agli accordi nazionali se vogliamo risolvere le sfide che dobbiamo affrontare", ha detto Fernàndez nel suo discorso in cui ha affermato che "un'opposizione responsabile aperta al dialogo è un'opposizione patriottica".

L'appello al dialogo con l'opposizione

Se è vero che le elezioni di metà andato segnano comunque, fisiologicamente, un calo di consensi nei confronti di chi governa, dall’altro c’è da notare come la giornata non sia stata del tutto sfavorevole per il governo in carica: nella provincia di Buenos Aires, il partito Frente de todos (Fdt) che sostiene Fernandez, ha ottenuto buoni risultati.

Tuttavia, le elezioni hanno anche confermato la flessione governativa alla Camera, dove il Fdt è sul punto di perdere maggioranza relativa, che potrebbe passare all'oppositore. Netto anche il successo dell'opposizione nella capitale, dove è governo da tempo, e che con Maria Eugenia Vidal ha superato di oltre 20 punti il candidato governativo Leonardo Santoro.