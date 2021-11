Cina, sparita tennista Peng Shuai: accusò di stupro ex vicepremier

Svanita nel nulla

Da allora Peng Shuai, 35 anni, non ha più comunicato o fatto apparizioni pubbliche, come fosse svanita nel nulla. Su Twitter intanto, che è bloccato in Cina, è partito l’hashtag #WhereIsPengShuai. "Dov’è Peng? Sono preoccupata, dateci notizie", commenta l’americana Chris Evert, che negli Anni 70 ha trionfato in 18 Grand Slam. Intanto anche la Women’s Tennis Association è intervenuta per chiedere un’inchiesta sul caso e la fine della censura. "La sua accusa alla condotta di un ex leader cinese, relativa ad un caso di aggressione sessuale, deve essere trattata con la massima serietà” ha affermato in una nota l'ad della Wta Steve Simon.