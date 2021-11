Cop26, Biden sonnecchia durante un intervento: il video diventa virale

La stanchezza del presidente Usa

approfondimento

Biden, 79 anni, era arrivato in Scozia direttamente dal G20 di Roma: anche in Italia aveva trascorso due giorni molti intensi. Su Twitter alcuni account legati al partito repubblicano definiscono le immagini "imbarazzanti". Non mancano i post a difesa del presidente da chi sostiene che il presidente stava "solo riposando gli occhi". Il presidente ha riaperto gli occhi solo quando un membro dello staff si è avvicinato per sussurrargli qualcosa.