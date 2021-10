La Cina avvia piano per protezione Diritti di Proprietà Intellettuale

Nel 14/mo piano quinquennale, il Dragone prevede una maggiore tutela e applicazione dei DPI e una svolta importante nel commercio online, dove le contraffazioni restano uno dei problemi principali Condividi

La Cina rispetterà maggiormente il copyright. Uno dei nodi nei rapporti commerciali tra il Dragone e il resto del mondo, dunque, è destinato, se non a sciogliersi, almeno a ridimensionarsi, e non è cosa da poco. Come di consueto, nelle comunicazioni ufficiali cinesi, la notizia non è messa in primo piano, ma un po’ nascosta tra le pieghe del burocratese. L’annuncio, però, è di quelli che possono segnare una svolta, almeno sul fronte delle tensioni commerciali. Il Consiglio di Stato cinese ha infatti rilasciato un piano sulla protezione e sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (Dpi) durante il periodo del 14esimo piano quinquennale, quello del 2021-2025.

Una possibile svolta nella protezione del Copyright approfondimento Covid, le vendite online affossano i negozi: 70mila sono a rischio Da quanto emerge dalla lettura del programma, Pechino si aspetta di vedere miglioramenti sensibili nella propria capacità di gestione dei Dpi entro il 2025, anno in cui i diritti di proprietà intellettuale diventeranno un potente incentivo per lo sviluppo economico e sociale di alta qualità della nazione. Nel dettaglio, il piano elenca le seguenti attività: l’aumento della protezione dei Dpi, il miglioramento dell'efficienza della loro trasformazione in risultati tangibili, lo sviluppo ulteriore dei servizi, il miglioramento della cooperazione internazionale, la promozione e la formazione del personale in un ambiente socioculturale favorevole. Ma la notizia si nasconde nell’ultimo capoverso: per misurare il successo degli obiettivi, il piano ha proposto otto criteri, tra cui "il numero di brevetti di alto valore posseduti per ogni 10.000 persone". Insomma, un po’ l’uovo di Colombo. Per far sì che i cinesi siano incoraggiati a registrare le loro innovazioni, dovranno registrare i brevetti. E chi non lo fa, perché – in buona sostanza – copia, non contribuirà alla crescita. Un dato più qualitativo che quantitativo, insomma.