L'ereditiera di Fisherman's lascia 41 mln a sua città, nulla al figlio

Non l’avrà certo presa bene il figlio di Doreen Lofthouse quando ha letto le volontà della madre, morta a marzo a 91 anni. Sì perché nel testamento la donna, titolare del marchio delle celebri caramelle Fisherman's Friend, vendute in 120 Paesi con un fatturato medio di 55 milioni di sterline, ha deciso di lasciare tutto il suo patrimonio - stimato in 41 milioni di sterline - alla sua città, Fleetwood, e in particolare dell’ente benefico della Lofthouse Foundation da sempre impegnato in progetti per il piccolo centro che si nel Lancashire, in Inghilterra. Non solo, circa 300mila sterline sono state date a domestici, segretarie e giardinieri della donna. Mentre al figlio non è arrivato neanche un centesimo.