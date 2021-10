Parlamento Ue, David Sassoli resta in convalescenza

Il presidente dell'Europarlamento non può recarsi a Stasburgo a causa di qualche linea di febbre. Era stato ricoverato lo scorso settembre per polmonite nella città francese e dimesso dopo qualche giorno

Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli ha la febbre e quindi presiederà da remoto le riunioni del Bureau e della CoP. Sassoli non partecipa fisicamente alla plenaria di oggi perché impossibilitato a viaggiare. L'annuncio arriva dal portavoce del presidente che lo scorso 15 settembre era stato ricoverato per polmonite all'ospedale di Strasburgo. Il Parlamento europeo è in seduta plenaria a Strasburgo per quattro giornate: dal 17 al 21 ottobre. Tutti i 705 membri dell'emiciclo continentale hanno dunque il diritto e il dovere di partecipare.

Le principali discussioni della seduta plenaria

Il dibattito entra nel vivo domani con la recente sentenza espressa dal Tribunale Costituzionale polacco che ha ribadito la prevalenza della costituzione del Paese su alcune norme europee. A Strasburgo si parla di crisi legislativa polacca e della preminenza delle leggi europee. Si parlerà poi dello scandalo dei Panama Papers. Verranno esaminate e votate misure di contenimento per arginare scappatoie che hanno permesso il riciclaggio di denaro, evasioni ed elusioni fiscali. Atteso per mercoledì il dibattito e il voto giovedì sulle tematiche ambientali in vista della Cop 26 di Glasgow programmata a partire dal 31 ottobre. Ma c'è dell'altro in calendario, perchè i deputati affronteranno anche il tema della sostenibilità del sistema alimentare. In discussione le conseguenze dell'agricoltura sull'ambiente. Immancabile e contingente la questione dei vaccini contro il Covid-19. A Strasburgo si cercheranno nuove soluzioni per lo sviluppo, l'acquisto e la distribuzione dei sieri. In discussione anche l'aumento dei costi dell'energia elettrica e il fenomeno migratorio.