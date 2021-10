Il magnate Usa Robert Durst condannato all'ergastolo per omicidio

Il milionario americano, reso famoso da un documentario della HBO, è stato condannato per la morte della scrittrice Susan Berman, assassinata nel 2000 con un colpo di pistola alla testa. Durst è sospettato anche di aver ucciso la ex moglie, scomparsa nel 1982

Il milionario americano Robert Durst, reso famoso dal documentario The Jink della HBO che racconta la sua storia, è stato condannato all'ergastolo per l’omicidio della scrittrice Susan Berman, assassinata nel 2000 con un colpo di pistola alla testa. Il giudice di Los Angeles Mark Windham ha emesso la sentenza un mese dopo che una giuria popolare aveva dichiarato l'uomo d'affari di 78 anni colpevole di omicidio, per il quale era stato formalmente accusato nel 2015, sebbene Dust fosse già sospettato di altri due crimini risalenti a più di tre decenni fa.

La scomparsa della ex moglie nel 1982

Secondo il verdetto, Durst ha sparato a Susan Berman, di cui era amico, nella sua casa di Beverly Hills (Usa) perché non dicesse quello che sapeva della scomparsa di Kathleen McCormack, l'ex moglie di Durst sparita nel nulla dal 1982 dopo aver espresso il desiderio di divorziare da Durst. Il caso irrisolto venne riaperto dalla polizia un decennio dopo e nel 2000 Berman, fu trovata morta poco prima di essere interrogata dalla polizia.

L'omicidio del vicino di casa

Dust è anche responsabile di un terzo omicidio che ha confessato, ma per il quale è stato assolto. Il magnate ha ammesso di aver ucciso e poi smembrato in una città del Texas il suo vicino la cui carcassa è stata trovata galleggiante in mare. Durst è stato processato e assolto da una giuria che ha stabilito che aveva agito per legittima difesa dopo una lotta con la vittima, anche se secondo l'accusa la vera intenzione dell'uomo d'affari era quella di rubare l'identità del suo vicino per sfuggire alla giustizia.

Il documentario "The Jinx"

Durst è l'erede di una delle famiglie più ricche di New York, fortuna creata grazie all'attività immobiliare, anche se nel 1994 il padre ha scelto il fratello minore Douglas per rilevare l'azienda di famiglia. La storia di Durst è stata raccontata nella serie di documentari HBO "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst".