British Airways dà addio a "signore e signori": userà un saluto neutro

Negli annunci la compagnia di bandiera britannica ha deciso di utilizzare un genere neutro in favore dell'inclusione e della diversità

Non più "signore" e "signori" ma termini che possano essere comunque "neutri" rispetto al genere. Questo il consiglio dato dalla compagnia di bandiere britannica ai piloti e all'equipaggio di cabina per "assicurare che tutti i clienti si sentano i benvenuti quando viaggiano al fine di celebrare diversità e l'inclusione".

Gli annunci neutri anche nella metropolitana di Londra e nel cricket

Nel 2017 anche la metropolitana di Londra aveva abolito “gli annunci di genere” sostituendo “signori e signore” con “buon giorno a tutti”. Una decisione arrivata dopo le numerose campagne Lgbt per sottolineare come gli annunci di genere non fossero assolutamente al passo con i tempi.

Al passo con i tempi è invece il Marylebone Cricket Club, squadra di cricket di Londra che a settembre ha deciso di abolire le differenze di genere scegliendo ad esempio un più neutrale "lanciatori".