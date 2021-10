Tokyo, dopo sisma strada piena di bolle di sapone. VIDEO

Un estintore in un negozio ha funzionato male e ha rilasciato una grande scia di bolle in strada, dopo che un terremoto di magnitudo 5,9 ha scosso la capitale giapponese lo scorso 7 ottobre, ferendo decine di persone

L'allarme antincendio malfunzionante riempie la strada di bolle dopo che il terremoto ha scosso l'area di Tokyo. Un estintore in un negozio ha funzionato male e ha rilasciato una grande scia di bolle in strada, dopo che un terremoto di magnitudo 5,9 ha scosso la capitale giapponese lo scorso 7 ottobre. Questo video, diffuso da Storyful, mostra le bolle che fluttuano per la strada ad Adachi, un'area a nord di Tokyo, mentre gli agenti di polizia allontanano i pedoni e cercano di dirigere il traffico stradale.

Il sisma

approfondimento

Terremoto a Tokyo, almeno 20 feriti e interruzioni ai trasporti. FOTO

Secondo gli ultimi dati, oltre 30 persone sono rimaste ferite dal terremoto. L'Agenzia meteorologica giapponese aveva inizialmente riportato la magnitudo a 6,1, ma in seguito ha rivisto la misurazione a 5,9. Si registra anche un treno deragliato, perdita di acqua dalle fogne e interruzioni di corrente, come riporta l'agenzia di stampa Kyodo. Il neo primo ministro giapponese Fumio Kishida ha riunito un gruppo di lavoro per supervisionare la risposta del governo al terremoto, come riporta la tv Nhk.