Turchia, ubriaco aiuta a cercare un disperso ma lo scomparso era lui

Dà una mano a una battuta di ricerca di una persona scomparsa, ma è ubriaco e la persona in questione è proprio lui. La bizzarra vicenda ha avuto luogo a Inegöl, in Turchia e il protagonista, secondo quanto riportato da media locali e internazionali, è un 50enne che si chiama Beyhan Mutlu.

Si era allontanato dopo una serata con gli amici

approfondimento

L’uomo era scomparso dopo una serata passata con gli amici, dileguandosi nei boschi circostanti. Preoccupati, i sodali hanno dato l’allarme e le autorità hanno dato il via alle ricerche. Tra i volontari c’era proprio lui, il ricercato, unitosi a una squadra di soccorso in azione nella boscaglia. Dopo essersi cercato per ore, smaltiti i fumi dell’alcol, il novello Diogene sentendosi chiamare si è riconosciuto, come riporta il Daily Mail, e ha risposto: “Sono qui”. Chiarito l’equivoco, il 50enne è stato riaccompagnato a casa dalle forze dell’ordine.