Germania, Soeder molla Laschet: "Tocca a Scholz"

"In questo momento è più vivina una coalizione 'semaforo'"

La bordata del governatore bavarese, già suo sfidante nella corsa alla candidatura per la cancelleria, arriva mentre Laschet cerca disperatamente di tenere in piedi l'opzione di una coalizione 'Giamaica' con i Verdi e i liberali. Soeder fa esattamente quello che dentro l'Unione si rimprovera al presidente della Cdu di non aver fatto: ammettere la sconfitta, congratularsi con il vincitore.

Da Monaco di Baviera, il leader della Csu spiega che "ora tocca all' Spd provare a fare il governo" e che il risultato elettorale va "rispettato", un esito "dal quale non deriva l'incarico a formare un nuovo esecutivo". Lo dice esplicitamente: "In questo momento è più vicina una coalizione 'semaforo'", ossia formata da Spd, Verdi e liberali, insiste Soeder, che pure aggiunge che da parte dell'Unione "rimane comunque la disponibilità ad assumersi responsabilità" se i socialdemocratici non riuscissero a portare a casa una maggioranza. Colpo finale: a detta del bavarese, "è anche una questione di stile: pertanto mi congratulo con Olaf Scholz, per un democratico fare gli auguri a Scholz è una cosa normalissima".